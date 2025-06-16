İtalya'dan İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'e "müzakereler yoluyla diyaloğun yeniden başlatılması", İran'a da hem "müzakerelere dönmesi" hem de " Hürmüz Boğazı'nın açık kalması" çağrısında bulundu.

Antonio Tajani, 13 Haziran'dan bu yana birbiriyle çatışan İsrail ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla bugün birer telefon görüşmesi yaptığını X hesabından duyurdu.

Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesine dair, "(İtalya) Hükümet, çatışmaya dahil olan taraflara diyaloğa yeniden dönmeleri çağrısını bir kez daha yineliyor. İran Dışişleri Bakanı'ndan, bölgede bulunan İtalyan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya devam etmesini istedim. Müzakerelerin yeniden başlaması için çalışıyoruz. İtalya, İran'da askeri amaçlı nükleer araştırmalara karşı olduğunu yineliyor. Uluslararası ticaret açısından hayati bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın açık kalması bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Müzakereler yoluyla diyaloğun yeniden başlatılmasının önemini bir kez daha vurguladım. Kendisinden, İsrail'deki İtalyan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya devam etmesini de istedim. Hükümet, İtalya'daki İsrail diplomatik temsilciliklerini ve Yahudi ibadet yerlerini korumaya, olası saldırı risklerini önlemeye kararlıdır. İtalya, Gazze'deki sivil halka yardım konusundaki çabalarını daha da artıracaktır."

Tajani, bugün ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İsrail-İran çatışmasını değerlendiren telefon görüşmeleri yapmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.