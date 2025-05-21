İtalya'dan İsrail'e Gazze'deki Operasyonları Durdurma Çağrısı

İtalya'dan İsrail'e Gazze'deki Operasyonları Durdurma Çağrısı
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İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurmasını ve insani yardımların girişine izin vermesini talep ettiler. İtalya, Gazze'deki sivilleri yakından takip ettiklerini ve iki devletli çözümden yana olduklarını duyurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail'e Gazze'de sivilleri etkileyen askeri operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'den bir kez daha, sivilleri etkileyen askeri operasyonları durdurmasını ve insani yardımların girişine izin vermek üzere tüm geçiş noktalarını derhal açmasını talep ettim. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz: Gazze'deki savaş sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İtalya hükümeti olarak savaşın mağduru olan sivilleri yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Tajani, şunları kaydetti:

" Gazze'den 52 kişilik yeni bir Filistinli grup, Ürdün'e tahliye edildi. Bu kişiler, daha önce Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle İtalya'ya getirilen Filistinlilerin akrabalarıdır. Kısa süre içinde tarifeli uçuşlarla İtalya'ya gelecekler."

Savunma Bakanı Crosetto da Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun şu anda Gazze'de yaptığı durdurulmalı. Netanyahu, benim şahsi görüşüme göre yanlış yapıyor. Şu anda yaptığı şey durdurulmalı. Savunmak istediğimiz değerler açısından kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Crosetto, hükümet olarak bölgede iki devletli çözümden yana olduklarını kaydetti.

Tajani, 19 Mayıs'ta İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi yapmış, görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda da İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların zamanında ulaştırılmasının gerekliliğini ve ateşkes talebini yinelediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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