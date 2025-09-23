İtalya’dan Gazze Şeridi Açıklaması: İşgale ve Hakka Yerinden Edilmesine Karşıyız

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın net bir şekilde Gazze Şeridi'nin işgaline ve buradaki halkın yerinden edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Tajani, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Konferansın önemli bir zamanda yapıldığını ifade eden Tajani, "Gazze'deki insani durum felaket. İtalya'nın tutumu nettir: Gazze Şeridi'nin işgaline ve halkının yerinden edilmesine karşıyız." dedi.

İtalya olarak İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını kınadıklarını dile getiren Tajani, Katar'ı ateşkese ulaşmak için Mısır ve ABD ile birlikte arabuluculuk yapma yönündeki kritik çabalara devam etmeleri konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.

Bakan Tajani, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme kararlarını da kınadıklarını söyledi.

Tajani, Filistin halkının bir devlet kurma hayalini güçlü şekilde desteklediklerini öne sürerken, "Filistinliler ve İsrailliler ile barışçıl bir arada yaşamayı içeren iki devletli çözümler için çok çalışacağız. Bu, barışın geleceğini garanti altına alacak tek çözümdür." diye konuştu.

New York'tan gelen mesajın açık olduğunu belirten Tajani, "İsrail bombalamayı durdursun, Hamas esirleri derhal serbest bıraksın." ifadesini kullandı.

Tajani, İtalya'nın Filistin halkına binlerce ton yardım sağladığını, ayrıca Filistinli çocukları tedavi için İtalya'da ağırladıklarını sözlerine ekledi.