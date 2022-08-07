İtalya'dan Gazze'deki duruma ilişkin taraflara itidal çağrısı - Haberler

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İtalya'dan Gazze'deki duruma ilişkin taraflara itidal çağrısı

İtalya'dan Gazze'deki duruma ilişkin taraflara itidal çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de siviller arasında daha fazla can kaybına ve acıya yol açacak hasmane eylemlerin tırmanmasını önlemek için tüm taraflara itidalli olma çağrısı yaptı.

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İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de siviller arasında daha fazla can kaybına ve acıya yol açacak hasmane eylemlerin tırmanmasını önlemek için tüm taraflara itidalli olma çağrısı yaptı.

Bakanlıktan, Gazze'deki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki gerginliği ve Filistinli sivillere ilişkin kayıp haberlerini derin bir endişeyle takip ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın, İsrail topraklarına roketlerin fırlatılmasını şiddetle kınadığı ve İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlama hakkını vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İtalya, siviller arasında daha fazla can kaybına ve acıya neden olacak hasmane eylemlerin tırmanmasını önlemek için tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyor. Bu yeni şiddet dalgası, İsrail-Filistin çatışmasında adil ve kalıcı çözüme ulaşmak için diplomatik çabaların yeniden başlatılması gerekliliğini bir kez daha teyit ediyor."

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılar neticesinde Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Dışişleri Bakanlığı İsrail İtalya Gazze Güncel Haberler

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