İtalya'dan Depremin Vurduğu Suriye'ye Ambulans Bağışı
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BEYRUT, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın depremden zarar gören Suriye'ye bağışladığı ambulanslar Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
BEYRUT, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın depremden zarar gören Suriye'ye bağışladığı ambulanslar Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel