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İtalya'dan Depremin Vurduğu Suriye'ye Ambulans Bağışı

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İtalya'dan Depremin Vurduğu Suriye'ye Ambulans Bağışı

BEYRUT, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın depremden zarar gören Suriye'ye bağışladığı ambulanslar Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

BEYRUT, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın depremden zarar gören Suriye'ye bağışladığı ambulanslar Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Lübnan Suriye İtalya Güncel Haberler

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