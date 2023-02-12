İtalya'dan Depremin Vurduğu Suriye'ye Ambulans Bağışı Güncel Haberler BEYRUT, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın depremden zarar gören Suriye'ye bağışladığı ambulanslar Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) BEYRUT, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın depremden zarar gören Suriye'ye bağışladığı ambulanslar Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Lübnan Suriye İtalya Güncel Haberler

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