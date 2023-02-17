İtalya'dan Çin'e, Ukrayna-Rusya savaşında barış için Rusya'ya baskı yapması çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya-Ukrayna savaşında barış için Çin'in Rusya'ya baskı yapması gerektiğini bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya- Ukrayna savaşında barış için Çin'in Rusya'ya baskı yapması gerektiğini bildirdi.

Avrupa turuna çıkan Çin'in en kıdemli diplomatı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, gezisinin Roma ayağında Tajani ile bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tajani ve Vang'ın, İtalya - Çin ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının yıl dönümünün yaklaştığı hatırlatılarak, "Başbakan Yardımcısı, savaşın kurbanları için adalet, insani yardım, etkili yaptırımlar ve diplomasi aracılığıyla adil barış koşullarını teşvik için Rusya'ya baskı yapılmasının gerektiğini yineledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Tajani'nin "Çin, barışı teşvik etmede temel bir rol oynamalı. Pekin'in bununla ilgilenmeye hazır olduğuna eminim." ifadelerine de yer verildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Tajani'nin, hem ikili ilişkilerde diyaloğun hem de AB-Çin ilişkilerinin ticari-ekonomik gerekse insan hakları alanında daha geniş yelpazede yeniden başlatılması isteğini de teyit ettiği ifade edildi.

Tajani'nin ayrıca İtalya ve Çin arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu yönelik verimli ve sürekli işbirliğini de takdir ettiği kaydedildi.

Vang Yi'nin cuma günü de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde de Vang Yi'nin Roma'daki temaslarının gündeminde, İtalya'yı yeniden "Kuşak Yol" projesine yakınlaştırma ve iki ülke arasında 2019'da imzalanan ve Mart 2024'te sona erecek olan işbirliği mutabakat zaptı olduğu belirtildi.