İtalya, AB Konseyi'nin göç yönetimine ilişkin aldığı kararlardan memnun

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmesinin kolaylaştırılması ve göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yüklerini hafifletmek amacıyla "Dayanışma Havuzu" olarak adlandırılan bir mekanizmanın kurulması kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Brüksel'deki AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının göç yönetimine ilişkin toplantısına katılan Piantedosi, burada İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Piantedosi, bugün varılan mutabakata büyük önem verdiklerini belirterek, "İtalya bu anlaşmada önemli bir rol oynadı. Çok memnunuz." dedi.

Piantedosi, Roma ile Tiran arasında Kasım 2023'te imzalanan anlaşma çerçevesinde İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu ancak, Ekim 2024'te faaliyete geçmesine karşın mahkeme kararları sebebiyle kullanılmayan iki göçmen merkezine de değinerek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'taki merkezler, tasarlandıkları tüm işlevler için güçlü bir şekilde yeniden faaliyete geçmeye adaydır. Her şeyden önce, bu onaylanmış düzenlemelerden birinde adı geçen geri gönderme merkezlerinin ilk örneği olmaya adaylar."

İtalyan Bakan, Almanya ve Fransa ile geri gönderme, güvenli üçüncü ülkeler ve güvenli menşe ülkeler düzenlemeleri kapsamında ortak bir çerçeve üzerinde mutabakata vardıklarını da söyledi.

AB içinde göç kurallarını düzenleyen Dublin Anlaşması'nın askıya alınacağına işaret eden Piantedosi, böylece daha önce İtalya'ya ayak bastıktan sonra Fransa veya Almanya'ya geçen ve Dublin Anlaşması gereği İtalya'ya geri gönderilmesi gereken göçmenlerin artık bu kapsama girmeyeceğini ve Haziran 2026'dan itibaren her şeyin yeni kurallar çerçevesinde yeniden başlayacağını kaydetti.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te, 8 Kasım 2024'te ve 26 Ocak'ta Akdeniz'de kurtarılan üç farklı göçmen grubu taşınmış ancak her üç gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü. Bu konu, İtalyan mahkemelerince, Avrupa Adalet Divanı'na da sevk edilmişti. Bu durum sebebiyle söz konusu merkezler tam manasıyla faaliyete geçememişti.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle zaman zaman eleştiri konusu oluyor.