İtalya'daki Türk vatandaşları sandık başında

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için İtalya'da bulunan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sürüyor.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için İtalya'da bulunan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sürüyor.

İtalya'da yaşayan 20 bin 148 vatandaş ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile Milano Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Roma Büyükelçiliğinde kurulan tek sandıkta oy kullanma işlemi devam ederken, Milano Başkonsolosluğunda kurulan sandık sayısı hafta sonu olması sebebiyle 2'den 4'e çıkarıldı.

İtalya'daki vatandaşların seçime büyük ilgi gösterdiği ve her iki temsilcilikte de oy kullanmak isteyen seçmenlerin uzun sıralar oluşturduğu gözlendi.

İtalya'daki Türk seçmenler için oy kullanma işlemi yarın akşam 21.00'de sona erecek.