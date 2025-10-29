Haberler

İtalya'daki Türk öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliği Derneği, başkentin EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla bayram etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Roma'da öğrenim gören çok sayıda öğrenci ve vatandaşın yanı sıra Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, 2004-2010 döneminde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Emekli İtalyan Büyükelçi Carlo Marsili, Invest in Türkiye İtalya Direktörü Dr. Gino Costa, Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi ile İtalyan düşünce kuruluşu CeSPI Türkiye Gözlemevi Direktörü Dr. Valeria Giannotta da katıldı.

Büyükelçi Ülgen konuşmasında, gençlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu beraber yaşamanın heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Muhteşem bir etkinlik tertip etmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Cumhuriyetimiz 102 yaşında. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Ülgen, İtalya'daki Türk öğrenci varlığının her geçen gün arttığını ve bunun önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin burada karşı karşıya kaldığı sıkıntıları çözmek için de çalıştıklarını kaydetti.

Türk Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ertuğrul Bozdağlı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı hep beraber kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, dernek olarak Atatürk'ün adını taşıyan bu meydanda bayramlarını kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Emekli İtalyan Büyükelçi Marsili de Roma'da okuyan bu kadar çok sayıda öğrencinin Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir bağ olduğunu belirterek, "AB, Türkiyesiz olamaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzisyen öğrenciler Cem Sert ve Berk Çiftpınar, müzik dinletisi sundu. Müzisyenlerin çaldığı Gençlik Marşı, İzmir Marşı coşkuyla hep bir ağızdan söylendi.

Etkinlik sonunda konuklara baklava ikram edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.