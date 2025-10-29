İtalya'daki Türk öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliği Derneği, başkentin EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla bayram etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Roma'da öğrenim gören çok sayıda öğrenci ve vatandaşın yanı sıra Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, 2004-2010 döneminde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Emekli İtalyan Büyükelçi Carlo Marsili, Invest in Türkiye İtalya Direktörü Dr. Gino Costa, Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi ile İtalyan düşünce kuruluşu CeSPI Türkiye Gözlemevi Direktörü Dr. Valeria Giannotta da katıldı.

Büyükelçi Ülgen konuşmasında, gençlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu beraber yaşamanın heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Muhteşem bir etkinlik tertip etmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi. Cumhuriyetimiz 102 yaşında. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Ülgen, İtalya'daki Türk öğrenci varlığının her geçen gün arttığını ve bunun önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin burada karşı karşıya kaldığı sıkıntıları çözmek için de çalıştıklarını kaydetti.

Türk Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ertuğrul Bozdağlı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı hep beraber kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, dernek olarak Atatürk'ün adını taşıyan bu meydanda bayramlarını kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Emekli İtalyan Büyükelçi Marsili de Roma'da okuyan bu kadar çok sayıda öğrencinin Türkiye, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir bağ olduğunu belirterek, "AB, Türkiyesiz olamaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzisyen öğrenciler Cem Sert ve Berk Çiftpınar, müzik dinletisi sundu. Müzisyenlerin çaldığı Gençlik Marşı, İzmir Marşı coşkuyla hep bir ağızdan söylendi.

Etkinlik sonunda konuklara baklava ikram edildi.