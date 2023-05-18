İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 13'e çıktığı bildirildi.

Bölgede hafta başında etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor.

İtalyan ANSA ajansının yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi.

Selden etkilenerek su baskınına uğrayan belde sayısının 42'ye çıktığı, 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 34 bin haneye de elektrik verilemediği belirtildi.

Bazı noktalarda ordu birliklerinin de yerel halka yardım için sahaya indiği ve yardım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Bölgede su baskınları ve heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesi için "felaket durumu" ilan edeceklerini bildirmişti.