İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor Helikopterin su alması Yükselen alevler Yangın söndürme çalışmaları Yerleşim yerine ulaşan alevler İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Helikopterin su alması Yükselen alevler Yangın söndürme çalışmaları Yerleşim yerine ulaşan alevler İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Terni bölgesi ve Slovenya sınırında bulunan Udine bölgesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. AA / Güncel Togo Cumhuriyeti İtalya su Güncel Haberler

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