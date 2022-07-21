İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

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İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Güncel
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Helikopterin su alması Yükselen alevler Yangın söndürme çalışmaları Yerleşim yerine ulaşan alevler İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Helikopterin su alması

Yükselen alevler

Yangın söndürme çalışmaları

Yerleşim yerine ulaşan alevler

İtalya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Terni bölgesi ve Slovenya sınırında bulunan Udine bölgesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti İtalya su Güncel Haberler

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