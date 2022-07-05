İtalya'daki küresel turizm zirvesinde 'turizmde gençlere görev verilmesi' çağrısı

İtalya'da düzenlenen ilk "Küresel Gençlik Turizmi Zirvesi"nde, sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı olarak turizmin Kovid-19 salgını sonrası yeniden başlatılması ve büyümesinde gençlere görev verilmesi çağrısında bulunuldu.

Sorrento kentinde düzenlenen Küresel Gençlik Turizmi Zirvesi'nde 50'den fazla ülkeden 12-18 yaş aralığındaki yaklaşık 120 genç katılımcı bir araya geldi.

Dünya Turizm Örgütünce (UNWTO) ilk kez düzenlenen zirvenin ardından "Sorrento Eylem Çağrısı" adıyla yayımlanan bildiride, salgın sonrası turizmin yeniden başlatılması ve büyümesinde gençlere aktif rol verilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, yeterli turizm stratejileri ve politikaları yoluyla özellikle engellilerin insan haklarının korunması çağrısında bulunuldu.

Gıda atığı, plastik kirliliği, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularının öne çıkarıldığı bildiride, yoksulluğun azaltılması, dijital becerilerin geliştirilmesi ve daha fazla istihdam fırsatı yaratılmasına olan ihtiyaç vurgulandı.

Bildiride, UNWTO da yıllık zirveler düzenlemeye ve üye devletlerle ulusal etkinlikler üzerinde çalışmalar yapmaya davet edildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ise zirvenin, UNWTO ve sektör için son derece önemli olduğuna işaret ederek, her bölgeden gençlerin turizmin geleceğine ilişkin fikirlerini dile getirmeleri için destekleneceğini kaydetti.

"Gençler turizmin geleceğinde belirleyici"

İtalya Turizm Bakanı Massimo Garavaglia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın bu ilk etkinliğe gururla ev sahipliği yaptığını ve zirvenin genç katılımcıları yarının sorumlu gezginleri olmaya ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için iyimserliklerini sürdürmeye teşvik ettiğini söyledi.

Garavaglia, gençlerin turizmin geleceğini belirleyeceğini vurgulayarak, "Ailelerinin kararlarını onlar (gençler) yönlendiriyor ve kendileri de turist. Sektörde faaliyet gösteren herkes için önemli olan ihtiyaçlarının, isteklerinin, geleceğin turizm vizyonunun ne olduğunu anlamaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Turizmin geleceği için sürdürülebilirliğin merkezi rolüne dikkati çeken Garavaglia, "Bu (ilgi) kapsamlı şekilde düşünülmeli çünkü bu moda değil, seçimlerimizi temel aldığımız bir modeldir." dedi.

Sorrento zirvesinin organizatörlerinden İtalya Ulusal Turizm Ajansı Başkanı Roberta Garibaldi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Z Kuşağı" turistlerin, bu yaz İtalya'daki rezervasyonların yaklaşık yüzde 14'ünü temsil ettiğini söyledi.

Garibaldi, Fransa'nın ardından gençler arasında en popüler olan Avrupa'daki 2. ülke olduklarına işaret ederek "Yalnızca ekonomik ve çevresel açıdan değil sosyal açıdan da ilgileri var." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde turizmi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sonrası turistlerin yaklaşımındaki değişikliklere değinen Garibaldi, turistlerin artık eğlenceye ilaveten sağlığa da öncelik verdiklerini ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklandıklarını kaydetti.