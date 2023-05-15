İtalya'daki kısmi yerel seçimlerde merkez sağ ittifak 5 kentte kazandı

İtalya'da aralarında bazı büyük şehirlerin de olduğu 595 yerleşim yerinde yapılan kısmi yerel seçimlerden gelen ilk sonuçlara göre 5 büyük kentte iktidardaki merkez sağ ittifak kazandı.

İtalya'da aralarında bazı büyük şehirlerin de olduğu 595 yerleşim yerinde yapılan kısmi yerel seçimlerden gelen ilk sonuçlara göre 5 büyük kentte iktidardaki merkez sağ ittifak kazandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 595 beldede 4 milyon 587 bin 877 seçmen için dün ve bugün sandıklar kuruldu. Oy verme işleminin bugün öğleden sonra son bulduğu kısmi yerel seçimde, resmi olmayan ilk sonuçlar akşam saatlerinde belli oldu.

İtalyan ANSA ajansının sandık çıkış anketlerine göre, seçimlerin yapıldığı 13 büyükşehirden; Imperia, Pisa, Sondrio, Treviso, Latina olmak üzere 5'ini iktidardaki merkez sağ ittifak kazanırken Brescia ve Teramo da ise merkez sol ittifak birinci çıktı.

Kalan Ancona, Brindisi, Siena, Terni, Vicenza ve Massa olmak üzere 6 kentte ise hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi sebebiyle 28 Mayıs'ta ikinci tur seçim yapılacak.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı verileri, kısmi yerel seçimlere katılımda düşüş olduğunu ortaya koydu. Buna göre, 2018'de yüzde 61,2 olan seçimlere katılım oranı yüzde 59,3'e geriledi.

Ülkede yaklaşık 7 aydır hükümette olan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet için test olarak görülen kısmi yerel seçimlerde ortaya çıkan bu sonuçlar sağ koalisyon iktidarı ortaklarını memnun etti.

Meloni'nin lideri olduğu aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden (FdI) Giovanni Donizelli, seçim sonuçlarının "merkez sağ için açık bir zafer" olduğunu kaydetti.

İktidar ortağı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de oy, seçilmiş belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin sayısının artması bakımından net bir büyüme kaydettikleri değerlendirmesinde bulundu.