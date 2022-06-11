İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı - Haberler

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 9 Haziran'da Lucca kentinden havalandıktan sonra radarda kaybolan ve bu sabah enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cesedi bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İtalyan basını da arama kurtarma ekiplerinin, helikopterdeki 7 kişinin de cesedine ulaştığını yazdı.

Helikopterde, 4'ü Eczacıbaşı çalışanı Türk vatandaşı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu.

Bu arada, kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.