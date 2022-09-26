İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti...
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İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı.
İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı.
Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel