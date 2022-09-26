İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti... Güncel Haberler İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı. İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı. Güncel Kaynak: AA / Barış Seçkin İtalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti... - Haberler

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