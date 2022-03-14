İtalya'daki ABD-Çin görüşmesi 7 saat sürdü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi'nin İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesinin 7 saat sürdüğü ve ABD'nin Çin'e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Çin'in Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD'nin Çin'e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiğini aktararak, "Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" dedi.

Yetkili, görüşmenin "çok samimi" ve "yoğun" geçtiğini aktararak, görüşmenin 7 saat sürdüğünü ifade etti. Görüşmede Sullivan'ın Ukrayna konusunda açık olduğunu belirten yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya'ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" dedi. Yetkili ayrıca, Sullivan ve Yang'ın görüşmelerinde kriz yönetimi ve Kuzey Kore'yi de ele aldıklarını açıkladı.

RUSYA'NIN ÇİN'DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basınında ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana Çin'den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verilmiş, Çin'in Rusya'ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğu öne sürülmüştü. ABD'li yetkililer ayrıca, Rusya'nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Çin'den askeri yardım talep ettiğine dair iddiaları yalanlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetmiş, "ABD, Ukrayna konusunda Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor" açıklamasını yapmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel