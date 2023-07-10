İtalya'da Yolcu Otobüsü Tünelde Alev Aldı, 37 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İtalya'nın kuzeyindeki A12 otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü tünelde yanmaya başladı. Dumandan etkilenen 37 kişi hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün durumu kritik. Yangına itfaiye müdahale etti ve otobüs tamamen yandı. Olay nedeniyle otoyol çift yönlü ulaşıma kapatıldı.