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İtalya'da Yeni Nükleer Enerji Şirketi Kuruldu

İtalya'da Yeni Nükleer Enerji Şirketi Kuruldu
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İtalya'nın önde gelen enerji ve savunma firmaları, yeni nesil nükleer enerji araştırmaları için 'Nuclitalia' adlı ortak bir şirket kurdu. Şirketin yönetimi Milano Politeknik Üniversitesi eski rektörü Ferruccio Resta tarafından üstlenecek.

İtalya'nın önde gelen enerji firmaları Enel, Ansaldo Energia ile savunma sanayi firması Leonardo, yeni nesil nükleer enerji sektöründe ileri teknoloji araştırmalarına yönelik "Nuclitalia" isimli ortak bir şirket kurdu.

Üç şirket adına yapılan ortak açıklamaya göre, Enel, Ansaldo Energia ve Leonardo, yeni nesil nükleer enerji sektöründe ileri teknoloji araştırmaları ve pazar fırsatları analizleriyle ilgilenecek olan "Nuclitalia" adlı şirketin kuruluşunu resmiyete kavuşturdu.

Nuclitalia'nın sermaye payları, yüzde 51 Enel, yüzde 39 Ansaldo Energia ve yüzde 10 Leonardo'da olacak.

Yönetim kurulunun yedi üyeden oluşacağı ve başkanlığını Milano Politeknik Üniversitesi eski Rektörü Ferruccio Resta'nın üstleneceği, genel müdürlük görevini ise Enel'in Nükleer İnovasyon biriminin başındaki Luca Mastrantonio'nun yürüteceği belirtildi.

Diğer yandan, şubat ayında İtalya'nın nükleer enerjiye dönüşünü amaçlayan bir yasa tasarısını kabul ederek onay için parlamentoya gönderen sağ hükümetin Başbakanı Giorgia Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bugün yaptığı konuşmada, bu yasa tasarısının onay sürecinin devam ettiğini belirterek, "İtalya'ya güvenli, temiz ve düşük maliyetli bir enerji kaynağı sağlama konusundaki taahhüdümüzü teyit ediyoruz." dedi.

İtalya, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatmıştı

İtalya, nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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