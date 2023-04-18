İtalya'da yaşayan Türkler, DİTİB İtalya'nın iftarında bir araya geldi

İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya'nın Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlediği büyük iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ülkenin kuzeyindeki kentlerden; Imperia, Como, Lecco, Venedik, Modena'da yaşayan Türk vatandaşları, DİTİB İtalya'nın Milano'daki genel merkezinde bir araya gelerek iftar yaptı.

İftar yemeğine, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, Eğitim Ataşesi Tolga Erdoğan, Türk Hava Yolları Milano Müdürü Fatih Atacan Temel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen iftar programında akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı, ardından teravih namazı kıldı.

Milano Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'ni idrak ettikleri bu akşamda iftar programının bu şekilde coşkulu ve başarılı geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vatandaşların da DİTİB İtalya'nın gelenekselleşen iftarlarında bir araya gelmekten dolayı mutlu oldukları görüldü.