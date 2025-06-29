İtalya'da Veri Transfer Arızası 300 Uçuşu İptal Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Milano kentindeki Bölge Kontrol Merkezi'nde yaşanan veri aktarım arızası, ülkenin kuzeybatı bölgesinde 300'den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Havalimanlarında ciddi kısıtlamalar uygulanırken, teknisyenler çalışmalarını sürdürüyor.

ROMA, 29 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentindeki Bölge Kontrol Merkezi'nde yaşanan veri aktarım arızası, ülkenin kuzeybatı bölgesinde 300'den fazla uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

ANSA haber ajansının bildirdiğine göre, arıza cumartesi akşamı yerel saatle 21.00 sularında meydana geldi. Milano, Bergamo, Cenova ve Torino'daki havalimanları da dahil olmak üzere etkilenen bölgelerde uçuşlar askıya alınırken, kalkış ve inişlerde ciddi kısıtlamalar uygulandı. Teknisyenlerin, hava trafiği operasyonlarını normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Milano'daki Bölge Kontrol Merkezi, İtalyan hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı ENAV'ın işlettiği dört bölgesel kontrol merkezinden biri.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevlerin sardığı köy tamamen küle döndü
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.