İtalya'da Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik konferans yapıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapmanın riskli değil aksine ihtiyatlı ve ileri görüşlü bir adım olduğunu bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapmanın riskli değil aksine ihtiyatlı ve ileri görüşlü bir adım olduğunu bildirdi.

İtalyan hükümetinin girişimiyle, başkent Roma'daki kongre sarayında " Ukrayna'nın Yeniden İnşası" konulu iki ülke arasında konferans yapıldı. Konferansa, iki ülkenin ilgili bakanları ve bin kadar yatırımcı katıldı.

Konferansın ardından Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile ortak basın açıklaması yapan ev sahibi Başbakan Meloni, " Ukrayna'nın yeniden inşası hakkında konuşmak, çatışmanın sona ereceğine ve zafere dair bahse girmek demektir. Eminim ki Ukrayna'nın geleceği barış, refah içinde ve daima daha Avrupalı olacak." dedi.

Başbakan Meloni, " İtalya, Ukrayna'yı 360 derecelik bir açıyla gerek siyasi gerek insani gerek askeri konularda desteklemeye devam edecek. Ayrıca kurtarılmış bölgelerdeki bazı stratejik altyapıların yeniden inşası konusunda da destekleyecek. Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapmak riskli değil, en ihtiyatlı ve ileri görüşlü adımdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin de hızlandırılması gerektiğine işaret eden Meloni, "Ukraynalılara yaptıkları için teşekkür etmenin en akıllıca yolu, onların Avrupa kurumlarının bir parçası haline gelme olasılığını hızlandırmaktır. Kiev'in savaş sırasında dahi sisteminde reform yapma çabaları takdir etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuk Başbakan Şmıgal de desteklerinden ve bugünkü konferanstan dolayı Meloni'ye teşekkür ederken, "Ülkelerimiz arasında yeni bir ortaklık düzeyindeyiz. Şimdi yeniden inşa başlıyor. Savunmada birleştik, şimdi yeniden inşa için birleştik." dedi.

Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda desteklenmesinde İtalya'nın kilit rol oynadığını dile getiren Şmıgal, "Bunu hatırlayacağız. Ayrıca mevkidaşım Giorgia Meloni'den Ukrayna'nın ilerideki NATO üyeliğine ilişkin müzakerelerinin de başlamasını desteklemesini talep ettim." ifadesini kullandı.

"Rusya, barış aramıyor. Bir yıl sonra planlarını değiştirmiş değil. O nedenle barışı sağlamak için Ukrayna'nın işgal altındaki tüm bölgeleri özgürleştirilmeli." diyen Şmıgal, yeniden inşa için önce topraklarını kurtarmaları gerektiğine işaret etti.

Denis Şmıgal, Rusya'nın nükleer programına yönelik yaptırımlar uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İtalyan şirketleri davet etti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İtalya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda ön sırada yer aldığını söyledi.

Tajani, bugünkü etkinliklerinin hedefinin savaşın üzerinden geçen 14 aylık sürede yıkılanları yeniden inşa etmek için hem kısa hem uzun vadede neye ihtiyaç duyulduğunu öğrenmek olduğunu aktardı.

Tajani, yeniden inşa hakkında, "Savaşın bitmesini beklemeden başlaması gereken bir süreç." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, konferans ve Ukrayna'nın yanında olduğu için İtalyan hükümetine teşekkür ederken, İtalyan şirketlerini ve yatırımcılarını ülkesine davet etti.

Kuleba, ülkesinin AB'ye üyelik sürecine de değinerek, " Ukrayna, AB üyesi olacak ve bu bir an önce gerçekleşecek. Bu ne kadar hızlı gerçekleşirse bundan o kadar hızlı yararlanırsınız." diye konuştu.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkan Yardımcısı Gelsomina Vigliotti de Ukrayna'nın 2023'teki acil öncelikleri için 14 milyar dolar gerektiğini belirterek, AYB'nin şu ana dek kamu hizmetleri, altyapı yatırımları için 2 milyar avroluk kaynak tahsis ettiği bilgisini verdi.

Bu arada, Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Roma'daki temasları kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından da kabul edildi.