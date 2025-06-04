İtalya'da Tuscia Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

İtalya'da Tuscia Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında Ziraat Fakültesi'nin çatısı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri sevk edilirken, ders ve sınavlar durduruldu. Can kaybı yok, ancak yoğun dumandan etkilenenler var.

İtalya'nın Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesi'nde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Roma'nın 80 kilometre kuzeyindeki Viterbo kentindeki Tuscia Üniversitesinin Ziraat Fakültesi'nde yerel saatle 10.00 sularında çıkan yangında, çatının tamamını kısa sürede alevler sardı.

Yangın nedeniyle Viterbo'ya, Roma'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üniversitenin de içinde bulunduğu geniş çaplı alanda güvenlik koridoru oluşturulurken bu alanın içinde kalan binalardaki kişiler tahliye edildi.

Viterbo Belediyesi, yoğun duman sebebiyle yerel halkı evlerinin camlarını kapalı tutmaya çağırdı.

Üniversite yönetimi, bugün ve yarın için ders ve sınavların tamamen durdurulduğunu bildirdi.

Bazı haberlerde, yangının, tadilat çalışmalarının yapıldığı C bloktaki katran kaplama rulolarından çıkmış olabileceği belirtildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadığı ancak yoğun dumandan etkilenenlerin bulunduğu ifade edildi.

Bu arada, basında yer alan haberlerde 1 işçinin yangın sırasında kaybolduğu belirtilse de bu işçiye daha sonra sağ ulaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak

Bayramda kavrulacağız! Termometreler bakın kaç dereceleri görecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Anne dehşet saçtı! Cinnetin nedeni 2.5 yıl önceki olaymış
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.