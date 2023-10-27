İtalya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Bayram dolayısıyla kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatılan Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Büyükelçilik Müsteşarı Ayça Sarıtekin, Silahlı Kuvvetler Deniz ve Hava Ataşesi Albay İbrahim Akgül, konukları tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyona, aralarında İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Roberto Guariglia, NATO Savunma Koleji (NDC) Komutanı Danimarkalı Korgeneral Max A.L.T. Nielsen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu başta olmak üzere iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından 1000'i aşkın davetli katıldı.

İki ülke ulusal marşının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı video olarak ekranlara yansıtıldı.

Resepsiyonda, İtalyanca bir konuşma yapan Büyükelçi Gücük, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, Cumhuriyetimizin bu dönüm noktasına ulaşmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş mücadelesi, milletimizin egemenlik ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını gösterirken, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı, modern Türkiye'nin, tercihini demokrasiden ve insani değerlere bağlılıktan yana yaptığının göstergesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemiz Cumhuriyetin asırlık tecrübesini tüm ilke ve değerleriyle ileriye taşımaya devam edecek."

Cumhuriyet'in 100. yılında İtalya ile ticaret hacmini 27 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını belirten Büyükelçi Gücük, İtalya ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükelçi Gücük, İtalya'ya 6 Şubat depremlerinde gösterdiği ilgi ve yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri ikram edildi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de Milano'da Gallia Oteli'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon verdi. Resepsiyona, Milano ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları ve Milano'daki iş, ticaret, finans camiasından İtalyanlar katıldı.