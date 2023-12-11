İtalya'da tren kazası: 17 kişi yaralandı

İtalya'nın kuzeyindeki Bolonya-Rimini demir yolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan İtfaiyesinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bolonya-Rimini hattının Faenza ile Forli arasında kalan kısmında yüksek hızlı tren ile bölgesel tren çarpıştı.

İtalyan ANSA haber ajansı da akşam saatlerinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığını kaydetti.

İtalya Devlet Demiryolları, kaza nedeniyle özellikle Castelbolognese-Forli demir yolu hattındaki tüm seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

İtalya'da son olarak 31 Ağustos'ta Torino-Milano demir yolunda gece saatlerinde çalışma yapan işçilere trenin çarpması sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.

Ülkede geçen nisan ayında da Floransa kenti yakınlarında yük treninin raydan çıkması nedeniyle demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanmıştı.