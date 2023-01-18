İtalya'da Tavşan Yılı İçin Bir Tramvay Süslendi Güncel Haberler ROMA, 18 Ocak (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da, Çin Tavşan Yeni Yılı temalı resimlerle süslenmiş bir tramvay görülüyor, 17 Ocak 2023. Yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Salı günü Roma'da Tavşan Yılı simgelerinin yer aldığı bir tramvayın açılışı yapıldı. ROMA, 18 Ocak (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da, Çin Tavşan Yeni Yılı temalı resimlerle süslenmiş bir tramvay görülüyor, 17 Ocak 2023. Yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Salı günü Roma'da Tavşan Yılı simgelerinin yer aldığı bir tramvayın açılışı yapıldı. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İtalya Roma Güncel Haberler

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