İtalya'da Tarım Bakanı'nın 'etnik yer değiştirme' uyarısı tepki çekti

İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida'nın, bir konuşmasında "etnik yer değiştirme" konusundaki uyarısı, ülkede tartışma yarattı.

Sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı konumundaki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinden Bakan Lollobrigida'nın, dün katıldığı bir etkinlikte, İtalyan nüfusunun azalmasına dikkati çekerken "Etnik yer değiştirme fikrine teslim olamayız. 'İtalyanların daha az çocuğu var, o halde onların yerine başkalarını getirelim.' Yol bu değil." ifadeleri gündem oldu.

Lollobrigida'nın bu sözleri, Avrupa'da aşırı sağcı çevrelerin savunduğu Avrupalı olmayan göçmenlerin Avrupalıların yerini almasını anlamına gelen "Büyük yer değiştirme" teorisini akıllara getirmesi sebebiyle muhalefetin sert tepkisini çekti.

Ana muhalefetteki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Bakan Lollobrigida'nın sözlerinin "üstünlükçü" bir yaklaşımı içerdiğini ifade ederek "Bu sözler tiksindirici. Onun konumundaki birinden bu sözler kabul edilemez. Bizi 1930'lara geri götürüyorlar. Başbakan (Giorgia) Meloni ve hükümetinin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Auschwitz'i ziyaret ettiği gün yapılan bu açıklamaya mesafeli duracaklarını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) de Lollobrigida'nın ifadeleri için "Irkçı propaganda" tanımlamasında bulundu.

Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi ise Lollobrigida'nın sözlerini "acımasız bir düzey" olarak değerlendirdi

La Repubblica gazetesi de Lollobrigida'nın "şok çıkışı" için "Irk savunması" manşetini attı.

Lollobrigida'ya gösterilen tepkiler karşısında Aile Bakanı Eugenia Roccella ise Tarım Bakanı'na destek çıkarak "Solun çalışmayı ve doğum oranını teşvik eden bir kültür istemediğini ve işgücü açısından İtalya'nın gereksinimlerinin başkaları tarafından üstlenilmesini istediği" görüşünü savundu.

Diğer yandan, İtalya'daki doğum sayıları yıllık bazda düşmeye devam ediyor.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT), nisan başında açıkladığı verilere göre, İtalya'da 2022'de 392 bin 600 doğum gerçekleşti. Böylece ülkede doğum oranlarındaki gerileme, üst üste 14. yılında da devam etti.

İtalya'da yaşayan yabancı nüfusun 5 milyondan biraz fazla olduğu belirtiliyor.

İtalya'da 22 Ekim 2022'de göreve gelen sağ koalisyon hükümetinin üyeleri ve Başbakan Meloni, sık sık ülkede doğum oranlarının artması gerektiği yönünde mesajlar veriyor.