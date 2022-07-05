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İtalya'da taksiciler greve gitti

AA - Barış Seçkin - Güncel
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İtalya'da taksiciler greve gitti

İtalya'da taksiciler, sektörü rekabete ve çok uluslu şirketlerin erişimine açmayı öngören yasa tasarısına karşı ülke genelinde 48 saatlik genel greve gitti.

İtalya'da taksiciler, sektörü rekabete ve çok uluslu şirketlerin erişimine açmayı öngören yasa tasarısına karşı ülke genelinde 48 saatlik genel greve gitti.

Hükümetin hazırladığı ve kamuoyunda "rekabet" yasası olarak bilinen tasarıya tepkili taksiciler ülke genelinde 48 saatliğine kontak kapattı.

Grev başlatan taksiciler, ayrıca başkent Roma başta olmak üzere pek çok kentte yürüyüş yaptı.

Roma'da Repubblica Meydanı'ndan başlayan ve yaklaşık 2 bin taksicinin katıldığı yürüyüş, Venedik Meydanı'nda son buldu.

İnternet tabanlı araç paylaşım ve şoförlü araç hizmeti uygulamalarına karşı çıkan taksiciler, söz konusu yasa tasarısının sektörlerinde haksız rekabete yol açacağını savundu.

Taksiciler sık sık Uber uygulaması aleyhtarı slogan attı.

Bu arada, protestocu bir grup taksicinin başbakanlık sarayı Chigi yakınlarında güvenlik güçleriyle kısa süreli gerginlik yaşadığı belirtildi.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Togo Cumhuriyeti İtalya Roma Güncel Haberler

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