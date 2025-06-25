İtalya'da Süpermarket Zincirinden Filistin'e Destek: İsrail Ürünleri Raflardan Kaldırıldı

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İtalya'nın Coop Alleanza 3.0 süpermarket zinciri, Filistin ile dayanışma amacıyla İsrail ürünlerini raflarından kaldırdı. Şirket, Gazze'deki insani durumu eleştirerek, sivil halka destek amaçlı kampanyalar başlattığını duyurdu.

İtalya'da önemli bir süpermarket zincirinin, Filistin ile dayanışma kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etmek için bazı İsrail ürünlerini raflarından kaldırdığı bildirildi.

"Coop Alleanza 3.0" isimli süpermarket zincirinden yapılan yazılı açıklamada, Coop Alleanza 3.0'ın Orta Doğu'da olup bitenler konusundaki tutumunun bir süredir bilindiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden şiddete kayıtsız kalamaz ve Kooperatif her zaman ve tereddüt etmeden askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında birleşmiş tüm kurumlar, kuruluşlar ve derneklerin yanında yer aldı. İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yönelik insani yardımların engellenmesine yönelik ablukası da aynı şekilde sert biçimde kınanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bölgede son haftalarda gerilimin tırmandığı belirtilen açıklamada, "(Bu durum) Coop Alleanza 3.0'ı bu tutumuyla tutarlılık gösterecek bir karar almaya sevk etmiş ve İsrail'de üretilen bazı yer fıstığı ve tahin ürünlerini ayrıca Sodastream markalı ürünleri raflardan kaldırmaya karar vermiştir. Bu karar, yakın zamanda Etik Komisyon tarafından önceki Yönetim Kurulu'na sunulan bir raporun etkisiyle de alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

İsrail ürünlerinin kaldırılmasının yanı sıra bir dayanışma kampanyasının başlatıldığının duyurulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raflardan söz konusu ürünlerin kaldırılması kararına ek olarak, Coop Alleanza 3.0, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka somut destek sağlamak amacıyla dahil olduğu ya da bizzat başlattığı çeşitli girişimleri de sürdürmektedir. Kooperatif, ulusal düzeyde yürütülen 'Coop For Refugees' (Mülteciler için Coop) kampanyasına katılmış ve birkaç hafta önce ürün yelpazesine özel bir ürünü dahil etmeye karar vermiştir: Gaza Cola. Bu içecek, yüzde 100 Filistin mülkiyetinde bir projenin ürünüdür ve kutuların satışından elde edilecek gelir, Gazze Şeridi'nde bir hastanenin yeniden inşasına katkıda bulunacaktır."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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