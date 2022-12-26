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İtalya'da Son 50 Yılın En Sıcak Noel'i

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İtalya'da Son 50 Yılın En Sıcak Noel'i

ROMA, 26 Aralık (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da bir termometre Noel Günü'nde 16 santigrat dereceyi gösteriyor, 25 Aralık 2022. Meteorologlara göre, İtalya'nın en az 50 yılın en sıcak Noel sezonunu yaşaması bekleniyor.

ROMA, 26 Aralık (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da bir termometre Noel Günü'nde 16 santigrat dereceyi gösteriyor, 25 Aralık 2022.

Meteorologlara göre, İtalya'nın en az 50 yılın en sıcak Noel sezonunu yaşaması bekleniyor. Bu da olağandışı hava hareketleriyle dolu geçen bir yıla yeni bir anormallik eklenmesi anlamına geliyor. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İtalya Aralık Roma Noel Güncel Haberler

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