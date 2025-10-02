İtalya'da Sol Parti Liderleri İsrail'in Filoya Saldırısını Kınadı

İtalya'da muhalefetteki sol partilerin liderleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının yasa dışı olduğunu belirtti.

İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırması, muhalefetteki sol partilerin tepkisini çekti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, saldırının ilk başladığı anlarda filodaki 2 parlamenteriyle iletişimi kaybettiklerini belirterek, "Ancak kanallarımız üzerinden dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Önümüzde uzun ve zor saatler var." ifadelerini kullandı.

Schlein, filonun, insani, barışçıl, silahsız ve şiddet karşıtı bir misyon olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

" İsrail'in uluslararası sularda yaptıkları tamamen yasa dışıdır. Avrupa hükümetleri buna göz yummamalı ve gemideki aktivistlerin güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Özellikle İtalyan hükümetine çağrıda bulunuyorum. Ayrıca kalıcı bir insani koridorun açılması için ısrar etmeleri gerekiyor."

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yaşananlar çok ciddi." ifadesini kullandı.

Conte, filoda bulunan partisinin senatörü Marco Croatti ile mümkün olduğu sürece irtibat halinde kaldığını, bununla beraber İsrail donanmasının, barışçıl bir şekilde filoda Gazze'ye gitmekte olan vatandaşların gemisine çıkma işlemini tamamlamakta olduğunu haber aldığını bildirdi.

Conte, şunları kaydetti:

"Bu, yasa dışı bir abluka ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bizim hükümetlerimiz ise bu cesur vatandaşların aksine 2 yıldır bir soykırım karşısında başka tarafa bakmayı seçti. Onların saçının teline bile dokunulmasın. Hükümetin başında olan kişi, bu insani girişimin değerini görerek, gece gündüz başını kaldırıp yakın tarihimizin en büyük suçlarından birine karşı çıkanlara hakaret etmek yerine, vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde garanti altına almak için çaba göstermelidir."

Yeşil ve Sol İttifak (AVS) liderleri Angelo Bonelli ve Nicola Fratoianni ise yaptıkları ortak açıklamada, "Gazze'ye doğru yola çıkan Filotilla'ya yönelik devam eden baskın, deniz hukukunun ihlali anlamına gelen yasa dışı bir eylemdir. Giorgia Meloni'nin aktivistleri 'sorumsuz' olarak nitelendirmesi, buna karşın on binlerce sivili öldüren ve Birleşmiş Milletler tarafından kıtlığa sürüklendiği belgelenen Gazze'yi bombalayan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya asla aynı sertlikle yaklaşmaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AVS liderleri, İtalya'nın bu baskını kınaması, aktivistlerin güvenliğini savunması gerektiğini ve de İsrail uluslararası hukuka saygı gösterene kadar askeri işbirliğini askıya alması gerektiğini kaydetti.

Diğer taraftan, Küresel Sumud Filosu'na destek olmadığı için sert şekilde eleştirilen hükümetten, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, filoya yönelik saldırı sırasında yaptığı açıklamada, gözaltına alınan vatandaşlarının İsrail'in Aşdod limanına götürüleceğini, birkaç gün içinde bir uçağa bindirilerek Avrupa'ya geri götürüleceği bilgisini verdi.