İtalya'da selin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selin ardından özellikle Cesena bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, arama kurtarma çalışmalarının 48 saattir sürdüğünü duyurdu. İtfaiye servisinden yapılan açıklamada, 900 kişiyle 2 bin farklı olaya müdahale edildiği aktarıldı. Selde, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Cesena'nın kuzeydoğusunda yer alan Revenna kentinde bir bakımevinde mahsur kalan 40 yaşlının kurtarıldığı belirtildi. Cesena ve Bologna arasında bulunan Faenza ilinde bir enstitüde mahsur kalan 10 çocuğun da kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. İtfaiye servisi, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Ayrıca su seviyesinin düşmeye başladığı aktarıldı.