İtalya'da sel: 400 itfaiye eri müdahale ediyor

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde sağanak yağışlar, seli beraberinde getirdi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, 400 kişilik ekibiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkenin Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Cesena ve Bologna kentleri, selden en çok etkilenen kentler oldu. Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, sağanak yağışların ardından Savio Nehri'nin taştığı, Cesena sokaklarında su baskınlarının meydana geldiği belirtildi. İtfaiyeden yayınlanan görüntüde, kentte bulunan Vecchio Köprüsü ve çevresinin selden etkilendiği görüldü.

ÇATILARDA MAHSUR KALDILAR

Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, 'Birçok sürücü sele yolda yakalanırken birçok kişi de evinde mahsur kaldı. Mahsur kalan insanları kurtarmak için 400 itfaiye personeli bölgede çalışma başlattı. Marche bölgesinde yer alan Pesaro iline bağlı Colombarone'de mahsur kalan ve aralarında 4 aylık bir kız çocuğunun da bulunduğu aile tahliye edildi. Granarola di Gradara'da evlerinde mahsur kalan bir kadın ve engelli bir adam kurtarıldı' denildi.

ÇALIŞMALARDA HELİKOPTERLER DE YER ALDI

Bologna kentinden gelen hava kurtarma ekipleri, Cesena kenti batısında bulunan Castrocaro Terme'de çatılarda mahsur kalanları helikopterlerle kurtardı. Açıklamada, iki kız çocuğunun bulunduğu bir ailenin helikopterle kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.