İtalya'da sağlık çalışanları, Filistinli meslektaşları için destek eylemi yaptı

İtalya'da sağlık sektörü çalışanları, ülkenin kuzeyinden güneyine 50'den fazla hastanede Filistinli meslektaşlarıyla dayanışmalarını göstermek için destek eylemi düzenledi.

İtalya'da, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırıma karşı çıkan sağlık çalışanları ile "Gazze için oruç" isimli oluşumun girişimiyle, kuzeydeki Milano kentinden güneydeki Palermo'ya kadar 50'den fazla hastanede bir grup sağlık çalışanı, Filistinli meslektaşlarına desteklerini göstermek için bir araya geldi.

İtalyan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırıları boyunca Filistinli meslektaşlarını hedef almasını protesto ederken, halihazırda İsrail hapishanelerinde yasa dışı tutulan 90 civarında meslektaşının bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Milano'daki Niguarda Hastanesi önünde toplanan doktor, hemşire, paramedikler, "Gazze için hemşireler bir arada", "Gazze için doktorlar bir arada", "Filistinli sağlık çalışanları ve tüm Filistin için özgürlük", "Filistin'in işgaline son, apartheid rejimine son", "Tedavi etmek bir suç değildir" yazılı dövizler ile Filistinli meslektaşlarının fotoğraflarını taşıdı.

Niguarda Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Massimo Messana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız, İtalyan kamuoyunun dikkatini Filistin'deki duruma ve Gazze ile Filistin halkının bugünlerde yaşadığı her türlü acıya canlı tutmak. Özellikle sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda ve sağlık çalışanları hiçbir hak tanınmadan, çok ağır koşullar altında gözaltında tutuluyor." ifadesini kullandı.

Messana, bildikleri kadarıyla 1500'den fazla sağlık çalışanın Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü ve şu anda 100'den fazla sağlık çalışanın da gözaltında tutulduğunu belirterek, "Bu kesinlikle çifte bir suçtur. Hem sağlık çalışanlarının şahsına karşı işlenmiş bir suçtur hem de bu sağlık çalışanları tarafından tedavi edilip hayatı kurtarılabilecek insanlara karşı işlenmiş bir suçtur." diye konuştu.

İtalyan sağlık çalışanı Emanuela Piccaluga da halkın sağlığıyla ilgilenen sağlık çalışanları olarak, Filistin'de özellikle de Gazze'de görevlerini yerine getirirken alıkonulan ya da öldürülen meslektaşlarına yakınlıklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Alıkonulanların durumuna işaret eden Piccaluga, "Son derece ağır, insanlık dışı koşullarda yaşıyor, yargılanmadan, avukatlarla iletişim kuramadan ve genellikle temelsiz suçlamalara karşı kendilerini savunma imkanı olmadan tutuluyorlar." dedi.

Piccaluga, Gazze ve Filistin'i gündemde tutmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki yıl süren ve büyük bir seferberliğin, büyük bir farkındalığın ve hatta gazetelerin de ilgisinin olduğu ilk aşamadan sonra, ABD ve İsrail arasındaki bu şüpheli barış anlaşmasından, bu ateşkesin ardından, ilginin biraz azaldığını düşünüyorum. Ancak, bunu canlı tutmak önemli ve bu nedenle tüm girişimler memnuniyetle karşılanır ve sürdürülmelidir."