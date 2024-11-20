Üye Girişi
Haberler

İtalya'da Sağlık Çalışanlarından 24 Saatlik Grev

İtalya'da Sağlık Çalışanlarından 24 Saatlik Grev
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da sağlık çalışanları, hükümetin 2025 bütçesinde sağlık sektörüne daha az kaynak ayırmasını protesto etmek amacıyla ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı. Grevde katılım oranı yüzde 85 civarında olarak bildirildi.

İtalya'da sağlık çalışanları, hükümetin 2025 yılı bütçe tasarısında sağlık sektörüne daha az kaynak ayırdığı gerekçesiyle ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, sendika ve meslek odalarının çağrısıyla doktorlar ve hemşireler, hükümeti 2025 bütçesinde sağlığa az kaynak ayırdığı gerekçesiyle protesto etmek ve hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliğinin yetersiz olmasına tepki göstermek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Sendikalar, ülke genelinde greve katılım oranının yüzde 85 civarında olduğunu belirtti.

Grevde acil durumdaki hastalar için hizmetler garanti edilirken, durumu acil olmayan 15 binin üzerinde operasyon ile 100 bin muayenenin ertelenme riski olduğu kaydedildi.

Grev nedeniyle 500'ü aşkın sağlık çalışanı da başkent Roma'nın Apostoli Meydanı'nda miting düzenledi.

Hastanelerde sağlık personeline daha fazla saygı gösterilmesini talep eden gruptakiler, İtalyanca "saygı" yazılı dövizler taşıdı. Katılımcılar, kaynak yetersizliğine de tepki gösterdi.

Sağlık sektörü temsilcilerinden ve muhalefetten hükümete yöneltilen 2025 bütçesinde sağlığa az kaynak ayrıldığı eleştirilerine karşı çıkan Başbakan Giorgia Meloni, hükümetinin ulusal sağlık hizmetlerine benzeri görülmemiş bir kaynak ayırdığını savunuyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20-21 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Annem Ankara 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara CANLI izle! 20 Kasım Annem Ankara 1. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? 21 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Kasım Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.