İtalya'da sağlık çalışanları greve gitti

İtalya'da binlerce sağlık çalışanı, daha iyi çalışma koşulları ve devlet sağlık sisteminin iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik bir greve gitti. Grevde ayrıca emeklilik kesintileri de protesto edildi.

ROMA, 6 Aralık (Xinhua) -- İtalya'da aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu binlerce sağlık çalışanı, daha iyi çalışma koşulları ve devlet sağlık sisteminin iyileştirilmesi talebiyle ülke çapında 24 saatlik bir greve gitti.

Salı günkü grevde hükümetin Ekim ayında hazırladığı ve şu anda parlamentoda onay bekleyen 2024 bütçe tasarısında önerilen emeklilik kesintileri de protesto edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre sağlık sektöründeki sendikalar, Ulusal Sağlık Hizmeti (SSN) ve özel sağlık tesislerinde çalışan personelin yaklaşık yüzde 85'inin Salı günü iş bıraktığı belirtti. Grev yüzünden yaklaşık 1,5 milyon sağlık kontrolü ve ameliyat ertelendi, ancak hayati önemdeki sağlık hizmetlerinin verilmesine devam edildi.

Roma'da greve destek olarak büyük bir miting düzenlendi.

Ekonomik taleplerinin yanı sıra, İtalya'daki sağlık çalışanları, SSN'nin mevcut ve gelecekteki zorluklara hazırlanması için daha fazla yatırım yapılması çağrısında da bulundu.