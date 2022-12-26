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İtalya'da reşit olmayanların tutulduğu cezaevinden 7 mahkum firar etti

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İtalya'da reşit olmayanların tutulduğu cezaevinden 7 mahkum firar etti

İtalya'nın Milano kentinde reşit olmayanların tutulduğu cezaevinden 7 kişinin kaçtığı bildirildi.

İtalya'nın Milano kentinde reşit olmayanların tutulduğu cezaevinden 7 kişinin kaçtığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar öğleden sonra 16.30 sularında yaşları 17 ile 19 arasında değişen 7 mahkum, Milano'daki Cesare Beccaria cezaevinden firar etti.

7 mahkumun, cezaevi avlusunda devam eden çalışmalardan faydalanarak, tel örgüyü kırıp, cezaevini çevreleyen duvarı aştığı belirtildi.

Firar edenlerden 2'sinin kısa süre içinde yakalandığı kaydedildi.

Bu arada, firar girişimiyle bağlantılı olarak bazı mahkumların protesto amacıyla birkaç hücreyi ateşe verdiği ve olaylara güvenlik güçleri ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının firar girişimini soruşturduğu, ayrıca Milano Valiliği'nde gelişmelere dair toplantı yapacağı basına yansıdı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel

Mahkum Milano İtalya Güncel Haberler

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