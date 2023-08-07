İtalya'da Raf Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İtalya'nın Bergamo şehrinde bir peynir fabrikasında meydana gelen raf çökmesi sonucu Giacomo Chiapparini adlı bir kişi hayatını kaybetti. Fabrikada bulunan binlerce peynir tekerinin bulunduğu rafın çökmesi sonucu Chiapparini, peynir tekerlerinin altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından Chiapparini'nin cesedini buldu.

İtalya'da bir kişinin, raf çökmesi sonucu peynir tekerlerinin altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Newsweek'in İtalyan Il Messaggero gazetesine dayandırdığı haberine göre, Bergamo şehrindeki bir peynir fabrikasında binlerce teker peynirin bulunduğu raf çöktü.

Yetkililer, 70'li yaşlarda olduğu bildirilen Giacomo Chiapparini'nin, çöken raftan düşen peynir tekerlerinin altında kalarak öldüğünü kaydetti.

İtalyan Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre, Chiapparini bir makine parçasını kontrol etmek için sahibi olduğu fabrikaya gitti.

Peynir tekerlerinin bulunduğu raflardan bazılarının çökmesi üzerine, fabrikanın dışındaki çalışanlar itfaiyeyi aradı.

İtfaiyeciler, gece boyu süren aramanın ardından Chiapparini'nin cesedini, kontrol ettiği düşünülen makineden 12 metre uzakta buldu.