İtalya'da petrokimya tesisinde çıkan yangında 6 kişi yaralandı Güncel Haberler İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin San Giuliano Milanese kasabasındaki bir petrokimya tesisinde bu sabah çıkan yangında 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi. İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin San Giuliano Milanese kasabasındaki bir petrokimya tesisinde bu sabah çıkan yangında 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Petrokimya tesisinde saat 10.30'da (TSİ 11.30) çıkan ve kısa sürede yayılan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olası bir atmosferik kimyasal riske karşı bölgede alarm verildiği belirtildi. Yetkililer, tesisin bulunduğu sanayi bölgesinin bir bölümünün boşaltıldığını, yangın söndürme çalışmalarına 14 itfaiye ekibinin katıldığını açıkladı. Çok uzaktan görülen kara dumanların yayıldığı yangında yaralanan 6 işçiden 1'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Milano İtalya Güncel Haberler

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