İtalya'da Orman Yangını: 180 Kişi Tahliye Edildi

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İtalya'nın Ciro Marino beldesindeki orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyündeki 180 kişi tahliye edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinin çevresinde çıkan orman yangını sebebiyle bir tatil köyündeki 180 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İtalyan TGCOM24 sitesinin haberine göre, "Volvito" isimli tatil köyü çevresindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra büyük bir yangın çıktı.

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması dolayısıyla tatil köyündeki 180 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, çevreden geçen bazı kara yollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı, bazı tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

Diğer taraftan, yine ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda da Palermo kenti yakınlarındaki Pioppo'da dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının bugün de devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin geceden beri söndürmek için müdahale ettiği yangın, zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit edecek duruma geldi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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