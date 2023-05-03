İtalya'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 2 kişi öldü

İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia-Romagna bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia-Romagna bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle Emilia-Romagna bölgesini vuran sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ölenlerden bir kişinin, 80 yaşında olduğu ve Castel Bolognese'de bisikletiyle giderken sel sularına kapılarak can verdiği kaydedildi. Bir diğer kişinin ise Bolonya'ya bağlı Fontanelice'de evinde toprak kayması sonucu öldüğü ifade edildi.

Bölgede etkilenen kentlerden olan Ravenna'nın valisi Castrese de Rosa da 450 kişinin tahliye edildiğini aktararak, ayrıca sanayi bölgesinin de tahliye edilmesi emrini verdi.

Bölgede bazı nehirlerin su seviyesinin ciddi oranda yükselmesi sebebiyle tren seferlerinin durdurulmak zorunda kaldığı belirtildi.

İtalyan İtfaiyesi de Twitter hesabından bölgedeki sel felaketine dair görselleri paylaşırken, dün geceden bu yana bölgede 400'ü aşkın kurtarma müdahalesinde bulunduğunu belirtti.

Başbakan Giorgia Meloni de Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketine dair yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bölgedeki yerel yetkililer ve sivil savunma ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Meloni, bölge halkına olan yakınlığını da belirtti.