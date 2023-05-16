İtalya'da olumsuz hava koşulları sele yol açtı

İtalya'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, özellikle ülkenin orta-kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinin pek çok noktasında dün akşamdan bu yana devam eden sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı.

Cesena şehrinden geçen Savio Nehri'nin taşması sebebiyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokakları su bastı. Cesena Belediyesi, halkı su baskınları olan bölgelerden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Yine Emilia Romagna bölgesindeki yerleşim yerlerinden Novafeltria'da 900 kişinin taşkın ve heyelan tehlikesine karşı tahliye edildikleri bildirildi.

Ünlü sahil kenti Rimini'de de olumsuz hava koşulları sebebiyle sahildeki işletmelerde maddi zarara yol açtığı belirtildi.

Rimini'nin güneyindeki Riccione'de de kent merkezindeki alt geçitleri su bastığı kaydedildi.

Emilia-Romagna bölgesinde bazı banliyö seferlerinin askıya alındığı belirtildi.

Sağanaklar sebebiyle kuzeydeki Emilia-Romagna bölgesinde alarm seviyesi kırmızıya yükseltilirken, Marche, Sicilya ve Campania bölgelerinde ise turuncu alarm verildi.

Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.