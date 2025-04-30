İtalya'da Neofaşist Gruplardan Sergio Ramelli'ye Anma Etkinliği

İtalya'da neofaşist ve ultra aşırı sağcı gruplar, 1975 yılında öldürülen aşırı sağcı genç militan Sergio Ramelli'yi "faşist selamı" vererek andı.

Milano'da 50 yıl önce öldürülen aşırı sağcı Sergio Ramelli'yi anmak üzere, neofaşist gruplar dün akşam anma etkinliği düzenledi.

Yüzlerce ultra aşırı sağcı, Ramelli'nin ölümüne yol açan darp olayının yaşandığı Paladino ve Amadeo caddelerinde meşalelerle sessiz yürüyüş yaptı.

Ultra aşırı sağcılar, "Merhaba Sergio" yazan anma noktasında toplanarak "Nazi selamı", "Roma selamı" ya da "faşist selamı" olarak bilinen selamdan vererek Ramelli için "Burada" diye bağırdı.

Bu sırada çevredeki evlerden birinden "Bella Ciao" isimli İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı İtalyan direnişinin sembolü olan şarkının çalınması tepki çekti.

Bir süre sessiz kalan gruptan bazılarının müziğin çalındığı eve doğru meşale attığı ve tepki gösterdikleri görüldü.

İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'den bu yana kurulan en aşırı sağcı hükümetin başındaki isim olan Başbakan Giorgia Meloni de dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramelli olayıyla herkesin ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, neofaşist grupların bu etkinliği eleştirildi ve bunun ülkede halihazırda mevcut "faşizmi övme" suçu kapsamına girdiği savunuldu.

Ülkede sağ-sol olaylarının yaşandığı 70'li yıllarda aşırı sağ tandanslı "Gençlik Cephesi"nin mensubu olan 19 yaşındaki Ramelli, 13 Mart'ta aşırı solcu militanlar tarafından Milano'da evine gittiği sırada darbedilmiş, bir süre komada kaldıktan sonra 29 Nisan 1975'te hayatını kaybetmişti.