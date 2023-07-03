İtalya'da Nehre Düşen Kadın İtfaiye Helikopteriyle Kurtarıldı

Olay, dün Turin kenti yakınlarında meydana geldi. Kent yakınından geçen Stura di Lanzo nehrine düşen 21 yaşındaki bir kadın, bir süre akıntıda sürüklendikten sonra dallara tutundu. İtalyan itfaiyesi, bölgeye helikopterle intikal etti. Görüntülerde, itfaiye personelinin iple helikopterden sarktığı ve kadına ulaştığı görüldü. Güvenli bölgeye götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel