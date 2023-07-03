İtalya'da Nehre Düşen Kadın İtfaiye Helikopteriyle Kurtarıldı

İtalya'nın Turin kentinde nehire düşen bir kadın, itfaiye helikopteriyle kurtarıldı. İtfaiye personelinin iple helikopterden sarkarak kadını kurtardığı anlar kameralara yansıdı. Olay, Turin kenti yakınlarında meydana geldi. Kadın, akıntıya kapıldıktan sonra dallara tutunarak hayatta kalmayı başardı. İtalyan itfaiyesi, helikopterle bölgeye intikal ederek kadını güvenli bölgeye taşıdı. Kadının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün Turin kenti yakınlarında meydana geldi. Kent yakınından geçen Stura di Lanzo nehrine düşen 21 yaşındaki bir kadın, bir süre akıntıda sürüklendikten sonra dallara tutundu. İtalyan itfaiyesi, bölgeye helikopterle intikal etti. Görüntülerde, itfaiye personelinin iple helikopterden sarktığı ve kadına ulaştığı görüldü. Güvenli bölgeye götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.