İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu. - Haberler

İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
- İtalya'da Modena Valiliği, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan kurtulan olmadığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı / Güncel