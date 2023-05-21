İtalya'da meydana gelen selde can kaybı 14'e yükseldi

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin 14'e yükseldi. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, özellikle Cesena ve Bologna kentlerini etkileyen sel, 14 can aldı. İtalyan medyası, 36 bin kişinin sel nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, faaliyetlerin başlamasından bu yana 3 bin 998 farklı olaya müdahale edildiğini bildirdi. Bologna'nın doğusundaki Ravenna kentinde meydana gelen heyelan sonucu otoyol trafiğe kapandı. Ayrıca itfaiyenin 1121 personelle müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.