İtalya'da Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına dair kanun teklifi parlamentodan onay aldı

İtalya'da Sicilya Adası ile İtalya anakarasını birbirine bağlayacak olan Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına ilişkin kanun teklifi parlamentonun üst kanadı Senatodan onay alarak yasalaştı.

İtalya'da Sicilya Adası ile İtalya anakarasını birbirine bağlayacak olan Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına ilişkin kanun teklifi parlamentonun üst kanadı Senatodan onay alarak yasalaştı.

Sağ koalisyon hükümeti, 50 yılı aşkın süredir ülkede dönem dönem gündem olan ancak hiçbir zaman inşa aşamasına gelemeyen Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına yönelik önemli bir eşiği geçti.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, mart ayında projesini yeniden başlatma kararı aldığı köprünün inşasına ilişkin kanun teklifi dün akşam itibarıyla parlamentodaki onay sürecini tamamladı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin 16 Mayıs'ta onay verdiği kanun teklifi, dün akşam da Senato Genel Kurulunda 49'a karşı 103 "evet" oyuyla kabul edildi.

Söz konusu kanun teklifi, köprüyü inşa edecek şirketin yapısını tanımlarken, planlama ve tasarım faaliyetlerin yeniden başlatılmasını içeriyor.

Köprünün inşasına büyük önem veren Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, kanun teklifinin onaylanmasını "50 yıldan fazladır bekleyen nihai ve tarihi bir karar" ifadesiyle değerlendirdi.

Köprü projesinin "yeşil bir proje" olacağını aynı zamanda 100 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Salvini, projenin yaklaşık 14 milyar avroya mal olacağını söyledi.

Köprünün 3,3 kilometre uzunlukta, denizden 65 metre yükseklikte olması ve 6 şeritli kara yolunun yanı sıra 2 de demir yolu hattına sahip olması planlanıyor.

Ülkede ilk olarak 1950'li yılların başında gündeme gelen Messina Boğazı Köprüsü birçok kez projelendirilmesine karşın, çoğu kez finansman sıkıntısı nedeniyle inşaat safhasına geçememişti.