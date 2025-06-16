İtalya'da Lise Öğrencilerine Cep Telefonu Yasağı Getirildi

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İtalya'da Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren lise öğrencilerinin okul saatleri içinde cep telefonlarını kullanmalarını yasakladı. Yasak, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan uygulamanın devamı niteliğinde ve artan araştırmalara dayanan bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

İtalya'da gelecek eğitim öğretim yılından itibaren lise öğrencilerinin derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanmasını yasaklayan bir genelge yayımlandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın imzaladığı genelge, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan; derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanma yasağını, gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletti.

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, yaptığı açıklamada, "Bu müdahale artık acil görünüyor. Bu müdahale, bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere, akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Valditara, giderek artan sayıda araştırmanın ve de uluslararası kuruluşun "endişe verici eğilimlerle mücadele edecek politikaların gerekliliğini ortaya koyduğunu" savundu.

İlkokuldan liseye kadar cep telefonu, istisnai olarak sadece engelli ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bir destek aracı olarak öngörülmesi halinde veya gerekçeli kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda izinli şekilde kullanılabilecek.

Okullarda cep telefonu kullanımı yine benzer şekilde, okulun eğitim müfredatı çerçevesinde, bilişim ve telekomünikasyon alanlarına yönelik teknik eğitim programlarında gerekli olduğu durumlarda serbest olacak.

Bakan Valditara, Temmuz 2024'te çıkardığı genelgeyle 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ilkokuldan ortaokula kadar cep telefonlarının okullarda ve sınıflarda kullanılmasını yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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