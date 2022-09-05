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İtalya'da Lig Partisi'nin seçim kampanyasında Romen dilenciyi hedef alması tepki çekti

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İtalya'da Lig Partisi'nin seçim kampanyasında Romen dilenciyi hedef alması tepki çekti

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde aşırı sağ görüşlü Lig Partisi'nin, Romen kadın bir dilenciyi hedef alan seçim kampanyası tepkilere yol açtı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde aşırı sağ görüşlü Lig Partisi'nin, Romen kadın bir dilenciyi hedef alan seçim kampanyası tepkilere yol açtı.

Lig Partisi'nin Firenze meclis üyesi Alessio di Giulio, Firenze sokaklarında dolaşırken Romen kadın bir dilencinin yanına yaklaşarak, "Bu kadını bir daha asla görmemek için 25 Eylül'de Lig'e oy kullan." ifadelerini kullanarak cep telefonundan öz çekim yaptı.

İlk başta bir şey anlamayarak el sallayan kadın daha sonra hakkında söylenenlerin farkına varınca "Öyle deme" diyerek, aşırı sağcı siyasetçinin "Lig'e oy kullan 25 Eylül'den sonra bu kadın bir daha Firenze'de olmayacak" şeklinde sözlerine de "Korkmuyorum." diye karşılık verdi.

Söz konusu video İtalya'da sosyal medyada gündem olurken, çoğunluğu öfke ve kınama içerikli yorumlar aldı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesinde anketler, Giorgia Meloni liderliğindeki faşizan eğilimli aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'ni (FdI) önde gösteriyor.

Fdl'nin, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) Partisi ile sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kuracak meclis çoğunluğunu elde etmesi öngörülüyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

İtalya Eylül Güncel Haberler

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