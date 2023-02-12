İtalya'da Lazio ve Lombardiya'da bölgesel seçimler yapılıyor

İtalya'nın sanayileşmiş iki büyük bölgesi Lazio ve Lombardiya'da bölge yöneticilerini belirlemek üzere seçim düzenleniyor.

İtalya'nın sanayileşmiş iki büyük bölgesi Lazio ve Lombardiya'da bölge yöneticilerini belirlemek üzere seçim düzenleniyor.

Ulusal başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde ve finansın merkezi konumundaki ikinci büyük kent Milano'nun yer aldığı Lombardiya bölgesinde toplamda 12 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Oy verme işleminin iki gün süreceği bölgelerde, seçmenler bugün 07.00-23.00 (TSİ 09.00-01.00) ve yarın 07.00-15.00 (TSİ 09.00-17.00) saatleri arasında oy kullanabilecek.

Bölgesel seçimlerde oy verme işlemi, yarın sandıkların kapanmasının ardından başlayacak. Resmi olmayan ilk sonuçların yarın akşam açıklanması bekleniyor.

Lazio bölgesinde, merkez sağın adayı eski Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, merkez sol ve Üçüncü Kutup hareketinin adayı Lazio Bölgesi eski sağlık işleri sorumlusu Alessio D'Amato ile 5 Yıldız Hareketinin (M5S) adayı gazeteci Donatella Bianchi yarışıyor.

Lombardiya bölgesinde ise mevcut bölge yönetimi başkanı Attilio Fontana yine merkez sağın adayı olurken, merkez sol ve 5 Yıldız Hareketi Avrupa parlamenteri Pierfrancesco Majorino'yu ortak aday gösterdi.

Lazio bölgesinde merkez solun adayına destek veren Üçüncü Kutup ise Lombardiya'da kendi adayını çıkardı ve eski Milano Belediye Başkanı Letizia Moratti'yi aday gösterdi.

Ülkenin önde gelen iki büyük bölgesinde yapılan bölge seçimleri, 22 Ekim 2022'den beri iktidarda olan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti için de 100 günü aşan performansına yönelik kamuoyu nezdinde yoklama olma özelliği taşıyor.

Basında çıkan haber ve yorumlarda, 25 Eylül 2022'deki ulusal seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın bütünlüğünü bu iki bölgedeki seçimde de koruduğu, solun ise birleşik görüntü verememesi nedeniyle sağın favori görüldüğü ifade edildi.

Bu arada, yaşadığı Roma'da Lazio bölgesi için oy kullanan Başbakan Giorgia Meloni, seçmenleri oy vermeye davet etti.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta da oy kullandığını belirterek, Lazio ve Lombardiya'daki seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu.

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de vatandaşları oy vermeye çağırdı.